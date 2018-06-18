Motosikletle 6 kişilik yolculuk

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kask takmadan bindikleri motosikletle bayram ziyaretine giden anne- baba ve 4 çocuğun yolculuğu görenleri korkuttu.
Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde kask takmadan bindikleri 01 FKV 41 plakalı motosikletle yolculuk yapan 6 kişilik aile dikkat çekti. Çocukların 2'si motosikletin ön tarafına, diğer 2'si ise baba ile annenin arasına oturarak trafikteki diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında kent merkezine doğru ilerledi. Tehlikeden habersiz kız çocuğunun annesinin kucağında uyuduğu görüldü. Görüntülediğini fark eden baba, el işaretleriyle tepki gösterdikten sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.
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