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Motosikletle deneme sürüşü faciayla bitti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 08:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kavşakta kamyona yandan çarpan motosikletin sürücüsü Görkem Önen ile arkasındaki Umut Özcanbay öldü. Umut Özcanbay'a ait olan motosikletle Önen'in deneme sürüşü yaptığı belirtildi.

Motosikletle deneme sürüşü faciayla bitti: 2 ölü

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kavşakta kamyona yandan çarpan motosikletin sürücüsü Görkem Önen ile arkasındaki Umut Özcanbay öldü. Umut Özcanbay'a ait olan motosikletle Önen'in deneme sürüşü yaptığı belirtildi.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Bandırma ilçesi İnönü Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Umut Özcanbay (28), yaklaşık 3 ay önce aldığı 03 YB 818 plakalı motosikletini denemesi için Görkem Önen'e (32) verdi ve kendisi de arkasına bindi. Deneme sürüşü sırasında aşırı hızlı olduğu iddia edilen Görkem Önen yönetimindeki motosiklet, kavşakta, nalbur malazemesi taşıyan Hakkı Aslan yönetimindeki 16 DE 540 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada, Görkem Önen ve Umut Özcanbay olay yerinde yaşamını yitirdi.
Görkem Önen ve Umut Öczanbay'ın cesetleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'nin morguna konurken, komyon şoförü Hakkı Aslan gözaltına alındı.
Görkem Önen’in motosikletini, kısa bir süre önce ayrıldığı eşine verdiği, kendisinin de Umut Özcanbay’ın motosikletinin modelinden almak için deneme sürüşü yaptığı belirtildi.

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Motosikletle deneme sürüşü faciayla bitti: 2 ölüMotosikletle deneme sürüşü faciayla bitti: 2 ölüMotosikletle deneme sürüşü faciayla bitti: 2 ölüMotosikletle deneme sürüşü faciayla bitti: 2 ölü

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