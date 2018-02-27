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Motosikletle geldikleri camilerden muslukları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 15:58 | Son Güncelleme

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 caminin şadırvanındaki muslukları tekmeyle kırdıktan sonra çalan 2 kişiden 1'i, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet, Merkezefendi, Mehmet Akif Ersoy ve Servergazi mahallelerindeki 5 ayrı caminin şadırvanlarındaki musluklar, 21 Şubat günü çalındı. Polis, şikayet üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarından motosikletle camilere gelip, tekmeyle kırdıkları muslukları çaldığı görülen 2 şüphelinin eşkali belirlendi. Çalışma başlatan polis, şüphelilerden Y.M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Y.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polisin, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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