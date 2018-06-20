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Motosikletle gezen 3 çocuk kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, gezintiye çıkan 3 çocuğun üzerinde bulunduğu motosiklet korkuluklara çarptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, gezintiye çıkan 3 çocuğun üzerinde bulunduğu motosiklet korkuluklara çarptı. Yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Y.B. (14), 2 arkadaşını da yanına alarak 81 AAF 489 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Y.B.'nin kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Y.B., T.T. (13) ve E.S. (15) motosikletten yola savrularak yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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