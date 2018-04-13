Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Amasya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişide de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Berat Alabuğa’nın (18) kullandığı 05 NC 479 plakalı motosiklet Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağı mevkiinde Ali Osman Keleş (33) yönetimindeki 05 AE 244 plakalı otomobille çarpıştı. Alabuğa, olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arka kısmındaki arkadaşı Furkan Mustafa Köroğlu (19) ise yaralandı. Köroğlu, yaralanan otomobil sürücüsüyle birlikte ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Alabuğa’nın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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