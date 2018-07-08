Motosikletle otomobile çarpan liseli Melih öldü (2)

KAZA ÖLÜMLE SONUÇLANINCA GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ
Antalya'da Melih Istıl'ın, kullandığı motosikletle otomobile arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Istıl'ın motosikletiyle çarptığı 07 BAM 40 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Orhan Kulaksız'ın oturduğu, Kulaksız'ın ehliyetinin olmaması nedeniyle yanındaki arkadaşı Burhan İldere'nin trafik polislerine aracı kendisinin kullandığını söylediği ortaya çıktı. Melih Istıl'ın ölümünü öğrenen Burhan İldere'nin, polis merkezinde, aracı Orhan Kulaksız'ın kullandığını söylediği öğrenildi. Kaza raporunda asli kusurlu Melih Istıl görünürken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. İfadesi alınan Burhan İldere ve Orhan Kulaksız, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
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