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Motosikletle refüje çarpan garson öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 13:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir otelde garsonluk yapan Burak Torlak (25), iş çıkışı evine giderken kullandığı motosikletin refüje çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Motosikletle refüje çarpan garson öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir otelde garsonluk yapan Burak Torlak (25), iş çıkışı evine giderken kullandığı motosikletin refüje çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Garsonluk yaptığı otelden çıkıp evine giden Burak Torlak yönetimindeki 07 EZS 14 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp sürüklendi. Kaskı bulunmayan Torlak'a ilk müdahaleyi, yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Torlak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Motosikletle refüje çarpan garson öldü

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