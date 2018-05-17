Motosikletle sulama kanaletine düşen Suriyeli 2 kişi öldü

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanaletine düşen motosiklette bulunan iki Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Olay, bugün Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Haşım Dalgıç Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye vatandaşı bir kadın ve erkeğin üzerinde olduğu motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanaletine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası görüntüleri araştırırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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