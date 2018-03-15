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Motosikletle tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

SİVAS'ta karayolunda motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan kasksız sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

Motosikletle tehlikeli yolculuk

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta karayolunda motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan kasksız sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.
Sivas-Kangal karayolunda kask takmadan üzerine uzandığı motosikletle seyahat eden 20'li yaşlardaki genci gören diğer araçtakiler, hemen cep telefonlarına sarıldı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücü, uzun süre yolda bu şekilde ilerledi. Motosikletli, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Motosikletle tehlikeli yolculukMotosikletle tehlikeli yolculuk

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