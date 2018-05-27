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Motosikletle tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerli çocuk arabası sığdıran ailenin tehlikeli yolculuğu ve güneşten korunmak için kullandıkları yöntem, görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletle tehlikeli yolculuk

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerli çocuk arabası sığdıran ailenin tehlikeli yolculuğu ve güneşten korunmak için kullandıkları yöntem, görenleri hayrete düşürdü.
Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki tehlikeli yolculuğu, görenler şaşkınlık yaşadı. 07 AAG 132 plakalı motosikleti kullanan sürücü, eşi ile 2 çocuğunu tehlikeli yolculuğa çıkardı. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına eşini ve diğer çocuğunu alıp, motosikletle yolculuk yaptı. Aile fertlerinin 4 tekerli çocuk arabasını da ellerinde tuttuğu görüldü. Sahile gittikleri tahmin edilen aile fertleri, sıcaktan korunmak için de yine şaşırtan bir yöntem kullandı. Plastik çocuk havuzunu başlarına geçiren aile üyeleri, bulvar boyunca seyretti. Etrafındaki otomobil sürücülerinin klaksonla yaptığı uyarıları da dikkate almayan sürücünün tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından fotoğraflanarak, sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

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