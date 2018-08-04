Motosikletle tehlikeli yolculuk

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2'si çocuk 4 kişinin, bindikleri motosikletle kasksız bir şekilde ilerlemesi, yürekleri ağza getirdi.

​Alsancak Liman Caddesi'nde, motosikletin önüne 4-5 yaşlarında bir çocuk, arkasına da bir kadın ve kucağında 2-3 yaşlarında bir çocuğu oturtan sürücünün, akan trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi, görenleri şaşkına çevirdi. Kendisinin ve araçtaki 2'si çocuk 3 kişinin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde dönülmesi yasak olan tramvay hattından 'U' dönüşü yaparak gözden kayboldu.

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