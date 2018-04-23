Motosikletler tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir istikametinden gelen 3 motosiklet, Kepez Tepesi civarında dönüş almakta olan tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 4 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar Şanlıurfa’ya sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Okuyucu Yorumları 0 yorum