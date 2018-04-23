Motosikletler tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir istikametinden gelen 3 motosiklet, Kepez Tepesi civarında dönüş almakta olan tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 4 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar Şanlıurfa’ya sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.