Motosikletli gaspçılar, kameradan belirlenip yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.
Hayati Harrani Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuğuyla birlikte eve giden ismi açıklanmayan kadının yanına bir kişi yaklaştı. Bu kişi, kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı, kendisini bekleyen iki arkadaşının üzerinde bulunduğu motosiklete bindi. Şüpheliler kaçarken, kadının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin A.D., İ.C. ve C.D. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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