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Motosikletli genç cinayetinin zanlıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ramazan Tasa'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Motosikletli genç cinayetinin zanlıları adliyede

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ramazan Tasa'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak'ta geçen 1 Mart'ta saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Olaya ilişkin çevrede geniş araştırma başlatan cinayet büro dedektifleri, Y.C. (16), Oğuzhan Ç. (25) ile Hüseyin D.'yi (46) gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki ifadelerinde olayı doğrularken, Ramazan Tasa'nın ölümüne neden olan tabancayı Y.C.'nin ateşlediği iddia edildi. Emniyette ifadeleri alınan Oğuzhan Ç. ile Hüseyin C., ardından adliyeye sevk edildi. Y.C.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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Motosikletli genç cinayetinin zanlıları adliyedeMotosikletli genç cinayetinin zanlıları adliyede

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