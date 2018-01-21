Motosikletli kapkaççılar yakalandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 2 kişi, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Münevver Sokak'ta yürüyen M.G'nin arkasından motosikletlerle yaklaşan iki kişiden biri, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. M.G.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Suriye uyruklu M.Ş. ve M.C. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kapkaç yöntemiyle çalınan 30 lira ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum