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Motosikletli kapkaççılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 01:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 2 kişi, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Münevver Sokak'ta yürüyen M.G'nin arkasından motosikletlerle yaklaşan iki kişiden biri, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. M.G.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Suriye uyruklu M.Ş. ve M.C. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kapkaç yöntemiyle çalınan 30 lira ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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