Motosikletli kuryeleri otomobille devirerek gasp eden çete çökertildi

Zeytinburnu’nda para taşıyan motosikletli kuryeleri otomobille çarparak devirdikten sonra kuryeyi kaçırarak üzerindeki zimmetli parayı gasp eden çete, polis ekipleri tarafından çökertildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma Zeytinburnu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalıçarşı’dan toplamda 1 milyon 250 bin lira teslim aldıktan sonra yola çıkan motosikletli kuryeler H.Ç. ve H.Y.’ye E-5 karayolu girişinde gaspçılar otomobille arkadan çarptı. Devrilerek yere düşen kuryelerden H.Y. şüphelilerin elinden kurtularak kaçtı. Ancak vücuduna 650 bin lira sarılı H.Ç. şahıslar tarafından kaçırıldı.

“Dövüp gasp ettiler, köprü girişinde attılar”

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, H.Y. isimli kuryeyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Diğer kurye H.Ç. ise şüpheliler tarafından FSM Köprüsü girişinde araçtan atıldıktan sonra, yaralı olarak Baltalimanı Kemik Hastanesinde ortaya çıktı. Kolu kırılan kurye H.Ç. "Beni otomobile zorla bindirip dövdüler. Üzerimdeki para dolu yeleği çıkarttıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobilden attılar. Bir taksiye binerek hastaneye geldim" dedi.