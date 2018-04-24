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Motosikletli kuryeyi kaçırıp 650 bin lira gasp eden 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda para taşıyan motosikletli iki kuryeye, otomobilleriyle çarparak devirip 650 bin lirayı gaspeden 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Motosikletli kuryeyi kaçırıp 650 bin lira gasp eden 5 kişi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda para taşıyan motosikletli iki kuryeye, otomobilleriyle çarparak devirip 650 bin lirayı gaspeden 5 kişi polis tarafından yakalandı. Olay anı ise yoldan tesadüfen geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

MOTOSİKLETE OTOMOBİLLERİYLE ÇARPMIŞLAR

Zeytinburnu'nda 20 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kapalıçarşı'dan aldıkları paralarla yola çıkan H.Ç. ve H.Y. adlı motosikletli kuryelere, E-5 karayolu girişinde bir otomobil arkadan çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan inen şüpheli 4 kişi, yere düşen kuryelere saldırarak üzerlerindeki paraları almaya çalıştı. Üzerinde 600 bin lira olduğu öğrenilen kurye H.Y., şüphelilerin elinden kurtuldu. Ancak üzerinde sarılı 650 bin lira bulunan diğer Kurye H.Ç., şüpheliler tarafından kaçırıldı.

KAÇIRDIKLARI KURYEYİ OTOMOBİLDEN ATMIŞLAR

Olayın duyulmasından sonra alarma geçen polis H.Y. adlı kuryeyi olay yerinden alarak ifade için karakola götürdü. Kaçırılan diğer kurye H.Ç., ise Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişinde şüpheliler tarafından araçtan atılan ve kolu kırılan kurye H.Ç., "Beni otomobile zorla bindirip dövdüler. Üzerimdeki para dolu yeleği çıkarttıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobilden attılar. Bir taksiye binerek hastaneye geldim" dedi.

POLİS 24 SAATTE YAKALADI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, tesadüfen olayı cep telefonu ile kaydeden bir kişinin çektiği görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. 24 saat içinde Beykoz ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen E.E.(24), G.G.(24), H.A.(27), T.U.(26) ile M.P.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerin birinin Kapıçarşı'da çalıştığı şüphelilere para transferi konusunda bilgi verdiği öğrenildi.

PARANIN 9 BİN LİRASI BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama ve gasp gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin üzerinden yeni alınmış 3 adet cep telefonu ile 9 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını belirttiler.

(FOTOĞRAF)

Motosikletli kuryeyi kaçırıp 650 bin lira gasp eden 5 kişi yakalandıMotosikletli kuryeyi kaçırıp 650 bin lira gasp eden 5 kişi yakalandıMotosikletli kuryeyi kaçırıp 650 bin lira gasp eden 5 kişi yakalandıMotosikletli kuryeyi kaçırıp 650 bin lira gasp eden 5 kişi yakalandı

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