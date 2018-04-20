Motosikletli Polis Timlerine 444 adet motosiklet alımı yapıldı

Motosikletli polis timlerinin meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edebilmesi amacıyla 2017 ve 2018 yılları içerisinde toplam 444 adet motosiklet alımı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce başta asayiş ve narkotik suçları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde rol alan motosikletli polis timlerinin meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edebilmesi amacıyla 2017 ve 2018 yılları içerisinde toplam 444 adet motosiklet alındı.

İlk olarak 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçen Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) 63 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2.961 personel ve 1.309 motosiklet ile görev yapmakla birlikte son dönemde gerçekleştirilen alımlar ile 69 ilde faaliyetlerini yürütecek.

Şehirlerde polisin görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması, Yunus Timlerinin kullanmış oldukları motosikletlerin günümüz şartlarına göre en modern şekilde geliştirilmesi amacıyla 2018 yılı sonuna kadar 230 adet daha motosikletin alım işlemleri de devam ediyor.

Motosikletli Polis Timlerinde görevlendirilecek personel, timlerde görev yapmaya istekli, sağlık bakımından engel hali bulunmayan, erkekler için 1.75 cm, kadınlar için 1.70 cm’den kısa boylu olmayan personel arasından seçilerek profesyonel eğiticiler tarafından her türlü koşullarda motosiklet kullanmaya yönelik 4 hafta süren uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü köklü tecrübesi, günün değişen şartlarını daima takip eden gelişimci anlayışı ve modern teçhizatıyla milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.