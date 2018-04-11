HABER

Motosikletli rögar kapağı hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Konya’da sokaklardaki rögar kapaklarını çalan motosikletli 2 şüpheli, polisin ’dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.Olay, dün gece merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Balıkçı Sokak’ta meydana geldi.

Konya’da sokaklardaki rögar kapaklarını çalan motosikletli 2 şüpheli, polisin ’dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, dün gece merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Balıkçı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kazma ile sokaklarda gezdiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptığı sırada motosikletli 2 şahsın kaçtığını fark etti. Polisin ’dur’ ihtarına rağmen motosiklet sürücüsü Hakkı B. ile arka koltukta oturan Hasan K. kaçmaya devam etti. Elinde baltayla kaçan şahıslar yaşanan kovalamacanın ardından Balıkçı Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bindiği motosiklete bağlı römorkta yapılan incelemede çaldıkları öne sürülen rögar kapağı ele geçirildi. Şüphelilerin özellikle akşam saatlerinde Meram ilçesinde, sakin sokaklar içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Hakkı B.’nin 2.38, Hasan K.’nın ise 1.79 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü! Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.