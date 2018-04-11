Motosikletli rögar kapağı hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Konya’da sokaklardaki rögar kapaklarını çalan motosikletli 2 şüpheli, polisin ’dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, dün gece merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Balıkçı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kazma ile sokaklarda gezdiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptığı sırada motosikletli 2 şahsın kaçtığını fark etti. Polisin ’dur’ ihtarına rağmen motosiklet sürücüsü Hakkı B. ile arka koltukta oturan Hasan K. kaçmaya devam etti. Elinde baltayla kaçan şahıslar yaşanan kovalamacanın ardından Balıkçı Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bindiği motosiklete bağlı römorkta yapılan incelemede çaldıkları öne sürülen rögar kapağı ele geçirildi. Şüphelilerin özellikle akşam saatlerinde Meram ilçesinde, sakin sokaklar içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Hakkı B.’nin 2.38, Hasan K.’nın ise 1.79 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.