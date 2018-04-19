Motosikletliyle servis şoförünün tekme tokat kavgası kamerada

E-5 otoyolu Beylikdüzü mevkiinde motosiklet sürücüsü ile servis şoförü yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, kask kamerasına yansıdı.

Olay, E-5 otoyolu Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, servis minibüsü şoförü ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförü aracından indi. Çıkan kavgada iki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada otoyolda duran araç sürücüleri kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.