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Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Hatay’da bir motosikletle yolculuk yapan 7 kişilik aile, görenleri hayrete düşürdü.Hatay’da Ana Cadde üzerinde bindikleri motosikletle seyreden 7 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Hatay’da bir motosikletle yolculuk yapan 7 kişilik aile, görenleri hayrete düşürdü.
Hatay’da Ana Cadde üzerinde bindikleri motosikletle seyreden 7 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Trafik kurallarını hiçe sayan ve üzerinde içerisinde çocuklarında olduğu 7 kişiyi taşıyan motosikleti görenler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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