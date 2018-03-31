Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk

Hatay’da bir motosikletle yolculuk yapan 7 kişilik aile, görenleri hayrete düşürdü.

Hatay’da Ana Cadde üzerinde bindikleri motosikletle seyreden 7 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Trafik kurallarını hiçe sayan ve üzerinde içerisinde çocuklarında olduğu 7 kişiyi taşıyan motosikleti görenler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.