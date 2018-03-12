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Motosiklette yüz üstü yatarak trafikte gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü yüz üstü yatarak trafikte gitmesi hem kendini hemde trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yüz üstü yatarak trafikte gitmesi hem kendi hem de başka vatandaşların canını tehlikeye attı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü yüz üstü yatarak trafikte gitmesi hem kendini hemde trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yüz üstü yatarak trafikte gitmesi hem kendi hem de başka vatandaşların canını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonuyla kayıt yapan otomobil sürücüsünün 140 kilometre hızla motosiklet sürücüsünün yanından geçmesi tehlikenin boyutunu bir kez daha gösterdi.
Yüz üstü motosiklette yatan sürücü daha sonra toparlanarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi gözlerden kaçmadı.

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