Motosikletten düşen genç ağır yaralandı

Aydın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Selatin Mahallesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir genç ağır yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde yönetimindeki motosiklet ile Selatin Mahllesi’nden Ortaklar istikametine seyir halinde olan yaşı 18’den küçük M.A.Y., iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle yokuş aşağıya seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kazada başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan çocuk, çevredeki bahçelerde çalışmakta olanların ihbarı ile olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A.Y.’nin tedavisinin devam ettiği ve kaza ilei ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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