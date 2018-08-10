Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ'TA virajı alamayan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yaralandı.

Kaza Beşiktaş Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Sarayı önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kabataş'tan Beşiktaş istikametine seyir halinde olan Anıl Kaya'nın kullandığı 34 ZVZ 73 plakalı motosiklet virajı alamayarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağaca çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bacağında kırıklar olan motosiklet sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın görgü tanığı Fatih Bal,"Motosiklet viraja çok hızlı girdi. Viraja hızlı girdiği için toplayamadı. Motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü motosikletten fırlayıp ağaca vurdu. Motosiklette sürüklendi. Bende o sıra otomobildeydim durdum. Yaralı şoka girmiştim su verdim. Daha sonra sağlık ve polis ekiplerini aradım" dedi.

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