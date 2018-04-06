Mozole Projesi'nde Bakanlıkla ortak çalışma talebi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- AKDENİZ Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mozole'nin modern müzecilik anlayışıyla kültür ve turizme kazandırılması için 1,5 yıl önce başlatılan projeyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Vakıf Başkanı Özay Kartal, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmak için taleplerini içeren dilekçeyi sunduklarını söyledi.

Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olarak kabul edilen, Bodrum'daki, Kral Mausolos adına eşi ve kız kardeşi Artemisia tarafından yaptırılan Mozole'nin modern müzecilik anlayışıyla, kültür ve turizme kazandırılması için AKADEMİA tarafından Mozole Projesi hazırlandı. Proje kapsamında gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Vakıf binasında gerçekleştirilen ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında, Başkan Özay Kartal, gelişmeleri paylaştı. Mozole'nin iklimsem tahribata açık ve yeterli bir korumaya sahip olmadığına dikkat çeken Kartal, öncelikli amaçlarının Mozole'yi koruma altına almak olduğunu kaydetti. Kartal, ayrıca, hedeflerinin önemli bir turizm, kültürel, ve arkeolojik değerini modern müzecilik anlayışı içerisinde projelerle tekrar modern hayata kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Kartal, Mozole Projesi ile ilgili 1,5 yıldır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, çok olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, şöyle dedi:

"Bakanlık yetkilileri ile Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. Onlardan çok sıcak bir ilgi gördük. Onların da isteği şu an Mozole Projesi'nin gerçekleşmesi. Hem onay hem de bakanlıkla birlikte ortak çalışma talebini içeren dilekçemizi sunduk. İnşallah bu dilekçemize olumlu cevap alırız. Umarım, Bodrumlu turizmcilerin kültür ve tarih aşıklarının beklediği projemize çok yakın bir zamanda start vermiş oluruz."

Mozole Projesi'nin gerçekleşmesi durumunda Bodrum'un tarihi kimliğini oluşturan birçok projenin de önünü açacağına inandığını belirten Kartal, şunları söyledi:

"Bodrum'un tarihi ve kimliğini oluşturan birçok projenin önünü açacak bir proje. Çünkü Bodrum'a kimliğini veren ve Bodrum'u önemli bir turistik kent haline getiren doğal güzelliklerinin yanı sıra eşsiz arkeolojik tarihi eserleri var. Mozole Projesi'nde başarıya kavuştuğumuz takdirde gerek şu anda üzerinde bir sanayi sitesi bulunan, 150 metre uzunluğundaki sağlam yapıda duran ve toprağın altında olan gün ışığını bekleyen Stadyum, arkasından Mars Tapınağı gibi Bodrum'un merkezinde turizme inanılmayacak şekilde faydası bulunacak tarihi eserleri turistle ve halkla buluşturacak projeler çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu proje sadece Mozole Projesi değil, aslında Bodrum'da turizmin geleceğini inanılmayacak derecede olumlu etkileyecek birçok projenin önünü açacak ana anahtar projedir."

FOTOĞRAFLI