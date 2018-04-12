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Mücadele sonuç vermeyince tedbir amaçlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olan genç, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen A.A.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olan genç, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen A.A. isimli genç, tedavi edilmesi noktasında ailesi ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tüm mücadeleleri sonuç vermeyince tedbir amaçlı tutuklandı. Daha önceden de defalarca uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan A.A. isimli genç, geçtiğimiz gün yine uyuşturucu madde kullanmasının ardından baygın halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından uyuşturucu kullandığı tespit edilen gencin yapılan üst aramasında bir miktar da bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan A.A. buradaki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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