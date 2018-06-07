Mucize kurtuluş

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, oto çekiciye arkadan çarpan TIR'ın kasasından kayan tonlarca demir rulosu, şoför mahalini hurdaya çevirdi. TIR şoförü İsmail Öner (53), şans eseri yaralı olarak kurtulup, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den yüklediği rulo demirleri Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan İsmail Öner'in kullandığı 35 HBG 87 plakalı TIR, Orhan Duman yönetimindeki 06 GE 9441 plakalı oto çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kasasında yüklü tonlarca demir rulosu kayarak, şoför mahalini ezdi. Şoför mahali demir yığınına dönen TIR'ın şoförü Öner, şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Öner, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacakları başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Öner, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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