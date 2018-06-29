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Mucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

ADANA'da Ali Polatdemir (35), yönetimindeki karpuz yüklü kamyonetle hemzemin geçide kontrolsüz girince, trenle çarpıştı.

Mucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çekti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ali Polatdemir (35), yönetimindeki karpuz yüklü kamyonetle hemzemin geçide kontrolsüz girince, trenle çarpıştı. Polatdemir'in hurdaya dönen kamyonetten hafif yaralı olarak kurtuduğunu duyan yolcular, trenden inip kaza yerini görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İddiaya göre, kamyonetine karpuz yükleyen Ali Polatdemir, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nden geçen hemzemin geçide kontrolsüz olarak girdi. Polatdemir, bu sırada İslahiye'den Mersin'e giden yolcu treniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyenet hurdaya döndü. Yüklü olan kapruzlar ise etrafa saçıldı.
YOLCULAR TRENDEN İNDİ
Kazanın ardından, makinist treni durdurdu. Yolcular ise inip kamyonette sıkışan Polatdemir'i araçtan çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralı olay yerine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, hurdaya dönen kamyonetten, sürücünün sağ çıktığını duyan yolcular trenden inip, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Tren camından ve kapılarından kaza yerine bakıp, görüntü çeken yolcular ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen tren olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Mucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çektiMucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çektiMucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çektiMucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çekti

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