Mudanya Engelliler Derneği Polisleri unutmadı

Mudanya Engelliler Derneği, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Mudanya Engelliler Derneği başkanı Demet Ataman ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü ve polis haftası etkinlikleri kapsamında, Mudanya Emniyet Müdürü Mehmet Dursun’a ziyarette bulundular. Engelliler Dernek Başkanı Demet Ataman,’Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenini sağlayan, Türk Polis teşkilatının, 173. kuruluş yıl dönemi kutlu olsun’ dedi. Görüşmenin ardından Ataman İlçe Emniyet Müdürü Dursun’a üzerinde kendi fotoğrafının olduğu el dokuması olan bir halı hediye etti.