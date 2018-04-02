Mudanya sahili çöplüğe döndü

Bursa’da hafta sonu açılan Mudanya sahili, belediye temizlemediği için bir günde çöplüğe döndü.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sahil bandı törenle hafta sonu açılmıştı. Sahil, uzun zaman sonra havaların da güzel olmasıyla birlikte Bursalılrın akınına uğradı. Bursa’nın çeşitli ilçeleri ve diğer şehirlerden gelen vatandaşlar, yiyecek ve içecek atıklarını ağzına kadar dolu olan kutulara attı. Atıklar çöp kutularından taşarak çevreye ve denize yayıldı. Mudanya Belediyesi temizlik işçileri çöpleri toplamadığı için sahil adeta çöplüğe döndü. Vatandaş ve esnaf bu duruma tepki gösterdi.
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