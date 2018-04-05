HABER

Müdür yardımcısına, 8 kız öğrenciye cinsel taciz suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan müdür yardımcısı D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müdür yardımcısına, 8 kız öğrenciye cinsel taciz suçlaması

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan müdür yardımcısı D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Datça'daki Kızlan Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 8 kız öğrenci, geçen salı günü, müdür yardımcısı D.B.'nin elle ve sözlü tacizine uğradıklarını söyleyerek durumu aileleri ile öğretmenlerine anlattı. Konu Savcılığa ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı, D.B. hakkında gözaltı kararı verdi. Müdür yardımcısı D.B., dün evinde gözaltına alındı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 rehber öğretmen ise yaşları 12 ila 13 arasında değişen 8 kız öğrenciyle görüşmeler yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de D.B.'yi görevinden uzaklaştırdı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan D.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan D.B'nin, Marmaris ilçesinde görev yaptığı okulda, kendisi hakkında başka bir konuyla ilgili inceleme yapan müfettişi darbettiği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Datça'da görevlendirildiği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.