Müdür yardımcısını bıçaklayan 14 yaşındaki öğrenci adliyeye sevk edildi

Adana’da ders saatinde okul bahçesinde gezdiği için kendisini sınıfa götüren müdür yardımcısını bıçakladığı ileri sürülen 7. sınıf öğrencisi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi’nde 10 Nisan günü meydana geldi.

İddiaya göre, Barbaros Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14) derslere girmeyerek okulun bahçesinde dolaşmaya başladı. Bir süre sonra okul müdür yardımcısı Yunus Esen öğrenciyi uyarıp sınıfına götürdü.

Esen, öğle saatlerinde öğrenciler dağılırken okulun bahçe kapısında bir konuyla ilgilendiği sırada Ş.C.K. tarafından bacağından bıçaklandı.

Öğretmenini bıçaklayan Ş.C.K., koşarak okuldan uzaklaştı. Yaralanan Esen ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan öğrenci, çocuk şubeye götürülerek sorguya alındı.

Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi