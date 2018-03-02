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Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek öğrenci M.C.S., geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi ve M.C.S., hastaneye kaldırıldı

Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

M.C.S., uzmanlar eşliğinde verdiği ifadesinde okul müdürü C.C.E'nin birçok kez cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Küçük çocuk, müdürün kendisini döverek korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası okul müdürü tutuklandı.

"HALÜSİNASYON GÖRÜYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheli müdür C.C.E., ifadesinde, çocuğun halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Hakim Ersin Öztürk ise, tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunu belirtti.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
cinsel istismar cumhuriyeti... bravoo
Allah belanızı versin . Yettiniz artık bu nedir ya evlisin bir evladın var, ona yapılsa ne yaparsın. Yazık günah bu çocuklara. İnşallah o çocuğa yaptıklarının aynısını sana mahkumlar bir güzel yaşatır İnşallah.
Karıncayı dahi incitmeyen bir neslin torunları ne zaman bu kadar bozuldu. hergün haberde aynı şeyler
İDAM ŞARTTT..
Allah bekasını versin bunların yau.
ensar vakfında 45 erkek öğrenciye tecavüz rezaleti için dönemin aile bakanı sema Ramazanoğlu "bir defa olmuş olmakla bir şey olmaz" derse,rezaletin araştırılması için muhalefet tarafından verilen önerge red edilirse, oylamdan sonra milletvekilleri aile bakanını tebrik için kuyruğa girerse, olacağı budur.
@leventdemir22 onlar dindar değil sapık toplum oluşturmakla gurur duyar çünkü toplumda oluşan her kaosla beraber oy devşirmekteler
Böyle sapıklar nasol bir okula müfür oluyor ? Niye seçerken dikkat edilmiyor, psikiyatrik testler yapılmalı kanımca
ahlaklı yeni türkiye , eskisi mustafa kemalindi , yenisi yeni adalet sisteminin durmak yok yola devam taki ucu size dokunana kadar :) badem bıyıklılara gelsin yorum
dindar toplum diye diye sonunda sapık toplum olşturdular sapıklığın her türlüsünün olduğu ülke olduk malesef
Hangi cemaat
@kirats2 sizin cemaatten
koskaca müdür olurmu .öteki nasılsa ufacık bir çocuk unutulur gider.neleri unutmadık neleri sineye çekmediki bu türk halkı.idam getirmek bu kadar mı zor bir gecede maaşlarınıza zam yapmak için toplanıyorsunuz..ama.kötülüğe maruz kalan her çocuğun göz yaşları bunları sineye çekenlerin boğazında düğümlenir inşallah.
hangi imam hatip ?
@saykoc90 imam hatip değil Lise..hemen İmam hatiplere salyanı akıtmışsın..
@s.hazir geneli ortan ondandır
@saykoc90 karıştırırsan emin ol kokar kardeşim
çok düşündürücü ve korkunç bir şey toplumumuzun aile yapısı perişan edildi.Maalesef acı ama gerçek başımıza ne geldiyse özentiden geliyor.Hak etmediğimiz özgürlükler kısıtlanmalı bence
istismar çok fakat dikkat etmek lazım bir iftiraya bakar , olmayacak bir şey mi
şeref ve ahlak yoksunu şerefsizler. ülkede eğitim sistemi değişmeli ve öncelikle nasıl insan olunur ahlak nedir . vicdan nedir gibi olayların öncelik verilmeli ve en az 5 senen okutulmalı ki bu tür olaylar olmasın ama nerdeee.
hergün,bu sapık haberlerinden bıktık!! allah belanızı versin..caydırıcı ceza vermeyen,yapan kadar suçludur!!
NOLUYOR ARKADAŞ ...2018 YILI NE UĞURSUZ ÇIKTI
Biz kimlere güveneceğiz çocuklarımızı kimlere emanet edeceğiz.Daha vahimi de bunları yapan sapıkların evli ve çocuklu olmaları adelete ve habisanede yatan vatandaşarın cezalarını vereceğine güvenim tamdır..
ulan ne bu sapiklik noluyor cocuklari okuladami gonderemicez artik idam sart bu ne sacmalik zeradan cocuk bunlar
Bu yeni mi çıktı taciz istismar inceden yoktu herhalde her gün bur senaryo oluyor bakalım neler var raftan çıkacak yurdum güzel insanları
namuslu müslüman partinin namuslu dürüst yöneticileri halkı sıraya dizmiş. ............
içinde bu kadar sapık ve hainle dolu olan başka bir ülke daha varmı
Bedele bedel
Hakim yii para almış yine her zamanki gibi
haber sabah tansa ınanmam
Yetiştirdikleri dindar nesile bak. Allah'a şükür Müslüman bir ailede dünyaya geldim. Yoksa bunları görüpte Müslüman olmazdım. Ağızlarından dini imanı düşürmüyorlar 17 senedir çocuk istismarı için yaptıkları, hadım yasasını engellemek, çocuklarla evlenenlere af getirmeye çalışmak.
yeni türkiye den manzalar
Atatürk ten başka lider gelmeeeeeeeeeeeezzzzzz
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