M.C.S., uzmanlar eşliğinde verdiği ifadesinde okul müdürü C.C.E'nin birçok kez cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Küçük çocuk, müdürün kendisini döverek korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası okul müdürü tutuklandı.
"HALÜSİNASYON GÖRÜYOR"
Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheli müdür C.C.E., ifadesinde, çocuğun halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Hakim Ersin Öztürk ise, tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunu belirtti.
Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı
'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'
Ermenistan'dan skandal karar
Tacizciden inanılmaz savunma: Gece güreş yaparken beni tahrik etti
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Okuyucu Yorumları 33 yorum