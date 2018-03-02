Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

M.C.S., uzmanlar eşliğinde verdiği ifadesinde okul müdürü C.C.E'nin birçok kez cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Küçük çocuk, müdürün kendisini döverek korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası okul müdürü tutuklandı.

"HALÜSİNASYON GÖRÜYOR"



Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheli müdür C.C.E., ifadesinde, çocuğun halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Hakim Ersin Öztürk ise, tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunu belirtti.