Mudurnu'da 2 bin yıllık lahit bulundu

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir inşaat firmasının yaptığı kazı sırasında, Roma dönemine ait lahit, 3 bronz sikke, 9 çanak ile çömlek ve 1 obje bulundu.
Mudurnu ilçesinde bir inşaat firması tarafından bir bina yapımı için iş makineleri ile temel kazıldığı sırada, işçiler toprağın altında tarihi eser kalıntılarına rastladı. İnşaatta çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bilgilendirmesi sonucu kazı yapılan alana gelen Bolu İl Müze Müdürlüğü yetkilileri, tarihi eser kalıntılarını incelemeye aldı.
Kültür Bakanlığı'ndan alınan izinlerin ardından döneme ait eserler için kurtarma kazısı yapıldı. Kazı sonucunda Roma dönemine ait lahit, 3 bronz sikke, 9 çömlek ile çömlek ve 1 obje bulundu. Lahdin 2 bin yıl önceki Roma döneminden kalma olduğu tespit edildi. Bulunan tarihi kalıntılar sergilenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü ekiplerine verildi.
FOTOĞRAFLI
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum