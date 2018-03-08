Müebbet hapis cezası alan eski tribün lideri yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

Mersin’de tutuksuz yargılandığı cinayet davasından müebbet hapis cezası alan Mersin İdmanyurdu’nun eski tribün lideri, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yargılandığı bir cinayet davasından müebbet hapis cezası alan Ufuk T.’nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gizlendiği evde gözaltına aldı. Önceki işlediği suçlardan dolayı da 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk T.’nin, Mersin İdmanyurdu’nun eski tribün liderlerinden olduğu belirtildi.
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