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Müebbet hapis cezası aldı; Teşekkür etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

EŞİ Selva Sağlam Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)
EŞİ Selva Sağlam Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Yılmaz ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Emrah Yılmaz, olayın ani geliştiğini savunarak, "Öldürmek isteseydim 15 gün önceki olay sırasında öldürürdüm. Ben eşimi seviyordum. Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım" dedi.

KARAR AÇIKLANDIKTAN SONRA TEŞEKKÜR ETTİ
Mahkeme kararını açıklamak için kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra tarafları tekrar salona alan mahkemenin başkanı Melih Osmançavuşoğlu, sanığın müebbet hapise çarptırıldığını söyledi. Başkanın bu sözü üzerine sanık Yılmaz'ın, "Teşekkür ederim" dediği duyuldu.
Mahkeme kararında sanık Yılmaz, "Eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ardından da, "İyi hal" indirimi ile bu ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü. Mahkeme sanığı, "Yasak silah taşıma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırdı.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın 10 Ekim 2017 tarihinde evde tartıştığı eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı bıçakladığı, hastaneye götürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın şikayeti olmadığı belirtiliyor. İddianamede, 15 Ekim 2017 tarihinde polise başvuran Selva Sağlam Yılmaz'ın tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi olduğu, aile mahkemesine başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı, 24 Ekim 2017 tarihinde tehdit edildiği gerekçesi ile tekrar karakola başvurduğu, 28 Ekim 2017 tarihinde de Göztepe'de aracı ile seyir halinde iken eşi tarafından silahla öldürüldüğü belirtiliyor.
Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktul Selva Sağlam Yılmaz'ın vücudunda 4 adet mermi giriş izine rastlandığı belirtilen iddianamede, sanığın, "Tasarlayarak eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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