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Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

SERBEST KALDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına saldırdığı için bir köpeği tüfekle ateş ederek öldüren F.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına saldırdığı için bir köpeği tüfekle ateş ederek öldüren F.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.D. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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