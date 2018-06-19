Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (3)

SERBEST KALDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına saldırdığı için bir köpeği tüfekle ateş ederek öldüren F.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.D. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

