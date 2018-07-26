Müezzine, yalan tanıklığa azmettirmekten ceza

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde cami imamı Hulus Kılıçer ve müezzin İsmail Kılıç arasındaki tartışma mahkemelik oldu. Müezzin Kılıç'a, Kuran kursu öğrencisi Y.O.'yu (14) yalancı tanıklığa azmettirmekten 13 ay 23 gün hapis cezası verilerek, Denetimli Serbestlik uygulandı. Emekli imam Kılıçer, konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'na taşıyarak, yalancı tanıklık yaptırdığının belgelendiğini söylediği Kılıç hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

Olay, 2013 yılı Ağustos ayında Kangal ilçesinde meydana geldi. İlçede 30 yıldır imamlık yapan Hulus Kılıçer (59) ile kısa süre önce camide müezzin olarak görevlendirilen İsmail Kılıç (32), cami bahçesine serilen kilimler yüzünden tartıştı. İddiaya göre imam Hulus Kılıçer, müezzin İsmail Kılıç'tan ramazan ayında cemaatin namaz kılması için bahçeye serilen kilimleri içeri almasını istedi. Müezzin kabul etmeyince aralarında tartışma yaşandı. Bu sırada olay gören imam Hulus Kılıçer'in oğlu Akif Kılıçer de tartışmaya dahil oldu. Kısa süreli tartışmanın ardından müezzin İsmail Kılıç savcılığa başvurarak darp edildiğini ileri sürüp imam Hulus Kılıçer ile oğlundan şikayetçi oldu. Müezzin Kılıç, olayı gördüğünü iddia ettiği caminin Kuran kursunda kendi öğrencisi olan Y.O.'yu da şahit gösterdi. Savcılıkta görgü tanığı olarak ifade veren Y.O., olay sırasında imamın müezzinin boğazını sıktığını, oğlunun da gelerek tehdit ettiğini söyledi. Müezzin İsmail Kılıç'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına dair rapor alındı. İmam ve oğlu hakkında tanık beyanına da dayanılarak Kangal Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaralama ve tehdit suçlamasıyla dava açıldı. Dava süreci sonucunda imam beraat ederken, oğlu Akif Kılıçer 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sürecinde Sivas İl Müftülüğü, imam Hulus Kılıçer'i ilçeye bağlı Kuşkayası köyünün Kargakalesi mezrasına imam olarak, İsmail Kılıç'ı ise Divriği Müftülüğü'ne vaiz olarak tayin etti. İmam Kılıçer, 2 yıl sonra emekli olurken, Kılıç ise Kayseri'ye tayin edildi. Kılıç'ın bugünlerde müftülük eğitimi aldığı öğrenildi.

1 YIL SONRA İTİRAF GELDİ

Olay tarihinde mahkemede tanık olarak ifade veren Kuran kursu öğrencisi Y.O., 2014 yılında İbadullah Camisi'nin yeni müezzini Mehmet Zayit Kasapoğlu'na vicdan azabı duyduğunu söyleyerek olayı anlattı. Ardından Kangal Kaymakamlığı'na dilekçe yazdı. Y.O. kaymakamlığa gönderdiği dilekçede, olay günü kendisinin abdest aldığını, imam ile müezzin arasındaki tartışmayı görmediğini ve yaşananlara şahit olmadığını belirtti. Y.O., o tarihte camide öğrenci olması nedeni ile İsmail Kılıç'ın kendisine mahkeme ve savcılıkta verdiği ifade için telkinde bulunduğunu ve kendisinin de o yönde konuştuğunu belirterek, "Kesinlikle öyle bir olay olmadı. O tarihte müezzin olan İsmail hocanın zorlamaları nedeniyle o şekilde ifade verdim. Ben kesinlikle aralarındaki kavgayı görmediğim gibi olaya da şahit olmadım. Bu şekilde ifademi düzeltiyorum" dedi.

İMAM ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu gelişme üzerine, imam Hulus Kılıçer, Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı'na müezzin İsmail Kılıç hakkında 'Yalancı şahit dinletmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde müezzinin olaydan 2 gün sonra rapor alarak kendi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve şahit gösterdiğini belirten Kılıçer, savcılık ve mahkemede dinletilen Y.O.'nun yalancı şahitlik yaptığını itiraf ettiğini belirterek İsmail Kılıç'ın cezalandırılmasını istedi.

MÜEZZİNE CEZA VERİLDİ

Savcılığın incelemesinin ardından müezzin İsmail Kılıç hakkında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinde 'Yalan tanıklığa azmettirme' suçlamasıyla TCK'nın 272/1 ve 3872 maddeleri uyarınca dava açıldı. Mahkeme sürecinde ifadesi alınan müezzin İsmail Kılıç, suçlamayı kabul etmezken, Y.O.'nun, imamın yakınları tarafından tehdit edilmesi sonucu sonradan ifadesini değiştirdiğini iddia etti. Aynı davada yalan tanıklıktan yargılanan Y.O. ise ifadesinde, "Aslında ben olayda biç bilgim ve görgüm olmadığı halde İsmail hocanın lehine şahitlik yaptım. Bu konuda İsmail hoca beni kandırdı. Ben 'vebali olur mu' diye sorduğumda 'bir şey olmaz' dedi. Bu sebeple öyle ifade verdim. Pişmanım" diye konuştu.

Savunmaları dinleyen mahkeme 20 Mart tarihli kararında sanık İsmail Kılıç'a yalan tanıklığa azmettirme suçlarından toplamda 13 ay 23 gün hapis cezası verdi. Cezası 5 yıllık denetimli serbestliğe çevrildi.

Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan yaşı küçük Y.O ise 2 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza 1320 lira adli para cezasına çevrildi. 3 yıl da denetimli serbestliğe tabi tutulması kararlaştırıldı.

DİYANET İŞLERİ'NE DİLEKÇE

Kararın ardından imam Hulus Kılıçer, Diyanet İşleri Personel Dairesi Başkanlığı'na dilekçe yazdı. Kılıçer, yalancı şahitliğe teşvik eden kişinin bir din adamı olduğunu ve bugün ise Kayseri'de müftülük eğitimi aldığını belirterek, "Allah ve resulü, 'yalan söylemek şirk koşmaya eşittir' buyuruyor" diyerek gereğinin yapılmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığından görevli bir müfettiş ilçeye gelip, Hulus Kılıçer ile görüşerek rapor hazırladı.

DHA'ya konuşan Kılıçer, "Bu olay yüzünden mezraya sürüldüm, daha sonra da emekli olmak zorunda kaldım. Dini istismar eden kişilerden din adamı olmaz. Mahkemede yalancı tanıklık yaptırdığı belgelendi, şimdi hakkında gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

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