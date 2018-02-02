Müftüden dolandırıcılık uyarısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İl Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı adını kullanarak telefon ile vatandaşlardan şehit ailelerine yardım maksadıyla para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın adı kullanılarak telefon ile vatandaşlardan şehit ailelerine yardım maksadıyla para talebinde bulunulduğunu belirten Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, bu tür dolandırıcılara asla itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Müftü Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veya Türkiye Diyanet Vakfı'nın vatandaşları telefonla arayarak, herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin bulunmadığını ifade ederek, "Denizli genelindeki din görevlilerimiz aracılığıyla cuma vaazında ve hutbesinde vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, polis ve jandarmayı arasınlar" dedi.

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