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Müge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İsmail Çul (36) tarafından öldürülen Müge Ç.

Müge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İsmail Çul (36) tarafından öldürülen Müge Ç. (22) toprağa verildi. Cinayeti işledikten sonra gece eve gidip uyuduğunu, sabah da polise teslim olduğunu belirten katil zanlısı İsmail Çul ise tutuklandı.
Çınar Polis Merkezi'ne dün sabah giden İsmail Çul, kendisi gibi evli olan, gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü 1 çocuk annesi Müge Ç.'yi öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği bilgiler doğrultusunda, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Ç.'yi, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Müge Ç.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYETTEN SONRA EVİNE GİTMİŞ
Müge Ç. ile 2 yıldır ilişkisinin bulunduğunu öne süren, cinayetin işlendiği evin ise günlük kiralanan bir daire olduğunu ifade eden İsmail Çul'un ifadesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Ç.'nin ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ileri süren İsmail Çul'un, ayrıca perşembe günü evde buluştuklarını, cinayeti işledikten sonra gece kendi evine gidip uyuduğunu, ertesi gün ise polis merkezine giderek teslim olduğunu anlattığı öğrenildi. Katil zanlısı İsmail Çul da dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Müge Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Müge Ç., Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Şemikler Camisi'nde bugün öğlende kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Müge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuşMüge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş

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