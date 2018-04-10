Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı apartmandaki asansör kabini, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39), yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ersoy'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. (AA)
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum