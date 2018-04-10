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Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmandaki asansör kabininin yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu biri hamile 2 kadın yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı apartmandaki asansör kabini, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39), yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ersoy'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. (AA)

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Muğla asansör Kaza Fethiye

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