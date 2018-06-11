Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Yatağan'da kaynak işçiliği yapan Halis Ş., bu sabah iş yerine gitmeyince arkadaşları tarafından cep telefonuyla arandı. Telefonları açmayan Halis Ş.'nin evine giden arkadaşları, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ODASINDA AĞLARKEN BULUNDU
Olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte sevk edilen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Eve giren ekipler, Halis Ş. ve Nur Ş.'yi yerde hareketsiz buldu. Çiftin 9 yaşındaki kızı ise odasında ağlarken bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Nur Ş.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.
BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHARA KALKIŞTI
Yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı öğrenilen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Halis Ş. tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen ev kadını Nur Ş.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Halis Ş.'nin tedavisinin ardından ifadesi alınacak. Sakinleştirilen çocuk ise çiftin yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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