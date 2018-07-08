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Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 03:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azerbaycanlı kadın hayatını kaybetti.

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Kamp yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na gelen Azerbaycan uyruklu Maryam Omarova (27), patika yoldan yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Omarova, 15 metre tırmandığı kayalıklardan aşağıya düştü.

2 SAAT TAŞINDI

Tatilini geçirmek için koyda bulunan bir doktor, yürüyüş sırasında kadını derede hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çağrılan ekipler, Omarova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Düştüğü yerden sedyeye alınarak jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak koya getirilen Omarova'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koydaki Aladere Şelalesi'nde yaşanan kazada Azerbaycanlı turistin hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını ifade etti. Şelalenin bulunduğu alanın koya yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüş mesafesinde olduğunu belirten Karabulut, "Ulaşılması zor bir alandı. Gönüllü vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleriyle zorlu bir taşıma gerçekleşti. Tatilcilerin bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

AA

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