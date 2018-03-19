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Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün balık avlayan amatör balıkçılar, bir süre sonra teknenin etrafında gezinen canlıyı fark etti. Suyun üzerine doğru çıkan canlının yüzgeçlerini gören balıkçılar, bir anda paniğe kapıldı.

KÖPEK BALIĞI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Cep telefonlarıyla kayda başlayan balıkçılar sudaki canlının yaklaşık 2 metre boyunda köpek balığı olduğunu ileri sürdüler. Bir süre teknenin etrafında dolaşan balık daha sonra gözden kayboldu.

İHA

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bodrum Muğla deniz balık köpekbalığı

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