Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, turizm sezonu öncesinde Bodrum koylarını temizlemeye devam etti.
Her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar, bu hafta da Gümüşlük Koyu'nu temizledi. Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri de çalışmaları izledi. Öğrencilere de toplanan atıkların doğada yok olma süreleriyle ilgili bilgi verildi. İki saat süren temizlikte deniz dibinden cam, plastik, teneke, ahşap, alüminyum ve tekstil olmak üzere toplam 506 kilo atık çıkarıldı.
Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bu sene 19 noktada yapılması planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, 31 Mart'ta Adaboğazı'nda ve ardından Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum'da devam edecek.
(DHA)
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj
Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum