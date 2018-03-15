Muğla merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 28 askere gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 28 asker gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 35'i muvazzaf, 1'i KHK ile ihraç edilen 36 askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 8 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.