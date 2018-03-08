Muğla merkezli 2 ilde ‘hırsızlık’ operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘örgütlü hırsızlık’ suçuna yönelik olarak Muğla’ya bağlı Milas, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçeleri ile Denizli ili Merkez Efendi ilçesinde toplam 12 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, birçok malzeme de el geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonda ‘hırsızlık’ suçunu ‘örgütlü’ olarak işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak, adli makamların talimatıyla Muğla’ya bağlı Milas, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçeleri ile Denizli ili Merkez Efendi ilçesinde, toplam 12 ayrı adreste icra edilen operasyon sonucu H.K., E.C., C.K., R.C., O.C., T.K., A.Ş. ve Ş.Y. isimli şüpheliler ile hırsızlık malı satın alan A.D. ve M.K. isimli şahıslar olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Daha sonra söz konusu şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet oksijen tüpü, 8 metre oksijen tüp hortumu, 10 metre antikron kablo, 3 adet araç aküsü, 10 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu sim kartı, 3 adet cep telefonu hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildiler.
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