Muğla Merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarıyla mücadele kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Bodrum Merkezli, Erzincan, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alınmış alınırken, aramalar kapsamında şüphelilerden birinin ikametinde 7.65 mm tabanca ele geçirildi. Aramalarda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.