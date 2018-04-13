Muğla Merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyon

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4’ü aktif görevde, 6’sı açıkta, 3’ü ihraç edilmiş toplam 13 emniyet mensubundan 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet mahrem imamları ile ardışık arama ve kontörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen, aralarında 4’ü aktif görevde, 6’sı açıkta, 3’ü ihraç edilmiş toplam 13 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında Muğla, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Konya’da 13 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Halen aranan 7 şüphelinin yakalanması için çalışması başlatılırken, gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin alınması için Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde adli makamlara çıkarılması bekleniyor.
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