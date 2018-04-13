Muğla merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'nda yer alanlara yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'emniyet teşkilatı içindeki yapılanması'nda yer alan ve örgüt içinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Muğla merkezli Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de, sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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